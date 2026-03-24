コスモスイニシアが３日ぶり急反騰。３連休前の前週１９日を境に大陰線を連続させて大きく下押す形となっているが、きょうは２営業日分の下げをまとめて返上する上値指向をみせている。都市部を中心にマンションの開発・販売を手掛けるほか、訪日外国人向けも含めたホテルなども積極展開し商機を捉えている。ＰＥＲが５倍台、ＰＢＲが０．７倍台と極めて割安圏に放置されていることで、バリューエーション評価に伴う