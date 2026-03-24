カメイは３日ぶり反発。２３日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末時点で１００株以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、保有株式数に応じてＱＵＯカードやカタログギフトを贈呈する。初回の今年３月分については１年以上継続保有の条件を適用しない。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS