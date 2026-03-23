ピーター・ドゥ（Peter Do）が手掛けるニューヨーク発「ピーター ドゥ（PETER DO）」が、新ライン「ピーター ドゥ クラブ（PETER DO CLUB、以下PDC）」を日本でローンチした。ピーター ドゥ クラブは、ブランドのコアとなるデザイン言語を受け継ぎながら、洗練されたユニセックスのワードローブを提案するライン。今後、シーズナルコレクションとして発表していく。【画像をもっと見る】ピーター ドゥは現在、メインライン「PE