24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比28.8％減の634億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.6％減の448億円となっている。 個別ではＮＺＡＭＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） が新高値。ＯｎｅＥＴＦ日本国債１－３年 、ＮＺＡＭ全世界株式（ＭＳＣＩＡ