札幌市は２３日、無許可開発を続けてきた民間動物園「ノースサファリサッポロ」（南区）の運営会社「サクセス観光」に対し、１０月末までに違法建築物の撤去を命じる「除却命令」を出した。市は２００５年の開業前から何度も指導、勧告してきたが、昨年９月の閉園後も撤去や動物の搬出は進まず、踏み込んだ対応が必要と判断した。獣舎など３７棟残り動物の搬出も難航「長年指導してきて、さらに数年かかるというのは理屈に合わ