2月の全国消費者物価指数は生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より1.6%上昇しました。ガソリンの暫定税率廃止などの影響で上昇率がおよそ4年ぶりに2%を下回りました。総務省が発表した2月の全国消費者物価指数は価格変動の大きい生鮮食品を除く総合で、去年の同じ月と比べて1.6%上昇しました。食料の値上げなどをうけ、依然として高い伸び率となっている一方、上昇率が2%を下回って1%台になるのは2022年3月以来、3年11か月ぶりで