きのう大きく値下がりした日経平均株価は原油価格の急落により大幅に反発しています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は取引開始直後から値上がりし上げ幅は一時1100円を超えました。日本時間きのう夜トランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう指示したことなどから、国際的な指標となる原油の先物価格が一時1バレル84ドル台まで急落していました。（ANNニュース）