正社員が正解とされた時代から、働き方を自分で選ぶ時代へ。派遣という働き方も、その選択肢のひとつとして注目されています。この記事では、派遣の特徴やメリット・注意点、企業や社会から見た意義などをわかりやすく解説します。※画像はイメージいま「派遣」という働き方が注目を集める理由かつては、「安定して働くなら正社員」という考え方が一般的でした。新卒で入社した会社に長く勤め続け、定年まで働くという終身雇用を前