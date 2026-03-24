植物が芽吹いてきた。気温や日照時間がトリガーとなって、眠っていた成長のプログラムが動き出す。春は希望を感じさせてくれるいい季節だけど（花粉はさておいて）、「人間の春はどこにあるのだろう」とふと思った。創造性は季節のように巡ってくるものなのか、それとも自ら呼び寄せコントロールできるものなのか。創造のスイッチはどこにあるのか。自分で押せるものなのか。クリエイティブが停滞する理由は、能力の限界ではなくむ