◆園田競馬１日目（３月２４日）《杉浦健太》２２勝。ワンダーアンジェ（６Ｒ）に力が入る。「休み明けの前走が味な競馬。立ち回りひとつだと思う」（◎）。インゲニウム（１２Ｒ）も「８２０メートル戦なのでスタートを気をつけたい」（◎）。プレシャスストーン（３Ｒ）は「展開次第で」（○）。リアンソリッド（４Ｒ）も「ハナを主張したい。気分よく運べれば」（○）。フドウミョウオウ（５Ｒ）は「ロスなく立ち回ってど