【Epiphone Bonehead Riviera】（福井県ニコ22歳）私がOASISと出会ったのは中学生の頃、父親の車で流れた「Don’t Look Back In Anger」でした。思えば、その時から「あの男」に惹かれていたのかもしれません。そう、OASISの『ポール・”ボーンヘッド”・アーサーズ』OASISと言えば、やはりギャラガー兄弟が飛び抜けて知名度を持つバンドなのですが、私の目は「ボーンヘッド」のバレーコードに徹したリズムギターに釘付けでし