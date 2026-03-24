フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２４日、大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇・霧島が２３日に記者会見したことを報じた。番組では、優勝パレードは優勝者、旗手ともに紋付き袴で参加するのが通例だが、霧島は締め込み姿で、ファンの声援に応えたことが話題となった。スタジオに大相撲取材歴３９年の相撲ジャーナリスト横野レイコ氏が出演。横野氏は締め込み姿での