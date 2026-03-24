◆米大リーグ練習試合アストロズ―シュガーランド（２３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズ・今井達也投手（２７）が２３日（日本時間２４日）、傘下３Ａシュガーランドとの練習試合で本拠地・ダイキンパーク初登板。先発で初回は２５球を要するも無安打無失点で切り抜けた。先頭打者への四球とパスボールでいきなり無死二塁のピンチを背負ったが、ＷＢＣ韓国代表の２番ウィットコムはスライダーで三