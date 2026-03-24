前回の二の舞いにならないか。そんな声もある。【インタビューを読む】関脇・霧馬山鐵雄（現・霧島） “期待の新鋭”が語る「大関昇進」への意気込み前日14日目に自身3度目の優勝を決めた関脇霧島（29）。日本相撲協会が臨時理事会の開催を決めたことで12場所ぶりの大関復帰が内定したのだが、確かに周囲の不安は分からないではない。勝てば優勝が決まる14日目は安青錦に完敗。不振の大関になすすべなく屈したが、2差で追って