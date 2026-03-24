ファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェ氏が、シンガー・ソングライターのドージャ・キャットを「私が服を着せたい女性そのもの」だと称賛した。イタリアを代表するデザイナーであるドナテラ氏は、これまでにグラミー賞で2度、ドージャにカスタムルックを提供しており、その理由としてファッション理解力の高さを挙げている。 【写真】マーク・ジェイコブス