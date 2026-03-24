今回の日米首脳会談で、両国は米北部アラスカ産を念頭に原油を増産し、日本の調達・備蓄に向けて協力することで合意。日米関税合意の対米投融資5500億ドル（約87兆円）の一環として、今後インフラ整備を具体化していくことを確認した。【もっと読む】高市外交を「日本の恥」だと批判続出！ 夕食会で踊り狂う写真をホワイトハウスが“さらし上げ”化石燃料の増産と輸出拡大は「掘って掘って掘りまくる」と訴えるトランプ大統領