『イット・ウォント・ビー・ロング』【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#15『マネー』ジョンのメロ変えシャウトに何度聞いてもゾクゾク『イット・ウォント・ビー・ロング』◇◇◇あらためてこの曲を聴いて痛感した。「こんなにええ曲やったんか！」と。まずは歌い出しの歌詞。実に気が利いている。「♪イット・ウォント・ビー・ロング・イエイ」（そんなの長くねぇ）、「♪ティル・アイ・ビロング