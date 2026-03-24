鈴木亮平（42＝写真）主演の「リブート」（TBS系＝日曜夜9時）が、冬ドラマで唯一2ケタ視聴率をキープして“最終章”に突入。死んだはずの儀堂（鈴木）が儀堂にリブートした早瀬（松山ケンイチ、リブート後は鈴木）の前に現れて“同じ顔のバディー”になったかと思えば、第6話で本物の儀堂は殺され、早瀬をリブートさせるなど怪しい行動を見せていた一香（戸田恵梨香）が実は殺されたはずの早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）がリブー