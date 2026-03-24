帰宅時間帯の地下鉄弘大入口（ホンデイック）駅付近で、飲酒運転の車が歩道に突っ込み、4人が負傷した。23日、韓国警察によると、同日午後7時10分ごろ、ソウル市麻浦区（マポグ）の地下鉄弘大入口駅4番出口付近で、白色のスポーツ用多目的車（SUV）が歩道に突っ込んだ。この事故で歩行者1人が重傷、3人が軽傷を負った。重傷者を含む2人は日本人だという。警察はSUVを運転していた50代の男を、道路交通法上飲酒運転容疑で現行犯逮捕