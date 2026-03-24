中東情勢悪化で国際原油価格上昇が続き、韓国で石油最高価格制施行後に下落していたガソリン価格が再び揺れ動いている。27日から適用される第2次最高価格は第1次と比べ引き上げられる可能性が大きい。ガソリンと軽油の消費者価格が1リットル当たり2000ウォンに迫るだろうという見通しが出ている。石油業界では来月には原油需給自体が厳しくなるだろうという「4月危機説」まで議論される中で、政府は「代替物量確保と備蓄を通じて4