NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」に出演、ヘブン先生役でブレイク中のイギリス人俳優トミー・バストウさん。番組は3月27日に最終回を迎えますが、最終週の撮影真っ最中、トミーさんが大阪でのインタビューに応じてくれました。【画像】65話ラストの名シーン。トキとヘブンの2人が結ばれたことを台詞なしで表現した。前半では、来日してからの苦悩、「ばけばけ」による自身の変化について、日本語と英語をまじえながらお話しい