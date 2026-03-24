テレビ東京は31日深夜1時30分から、『今宵はご自愛ください。』を放送する。40〜50代のミドルエイジ世代、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代。この世代の多くの女性が直面する、ファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護などなど生活のあらゆる側面での不安やモヤモヤに、ドラマやトークを通じてやさしく寄り添う。【番組カ