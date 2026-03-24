レスリングのパリ五輪女子68キロ級銅メダルの尾崎野乃香（22）が24日までに自身のインスタグラムを更新。慶大を卒業したことを報告し、はかま姿を披露した。英語で「I finally graduated!I’m truly grateful to everyone who has supported me along the way.I’ll continue to move forward in my own way in this new chapter」（ついに卒業しました！これまで支えてくれたすべての人に心から感謝しています。 この新しい