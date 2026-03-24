福島、山形両県でSNSを通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助罪などに問われた岸波弘樹被告（37）を懲役5年とした福島地裁郡山支部の判決が24日までに確定した。検察、弁護側双方が控訴しなかった。