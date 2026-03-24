米国防総省＝2023年8月、ワシントン近郊（AP＝共同）【ワシントン共同】米国防総省のパーネル国防長官補佐官（広報担当）は23日、施設内の取材ルールを改定したとXで発表した。施設内にあった取材拠点を閉鎖して別棟に移すほか、施設内に記者が立ち入る際には職員が付き添うことを義務付けた。従来の取材ルールを連邦地裁が違憲だと判断したことに対抗し、さらなる規制強化に踏み切った。パーネル氏は投稿で、地裁の決定が、記