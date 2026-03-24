政府はきょう（24日）小型無人機「ドローン」の飛行規制を強化するため、飛行禁止エリアを重要施設周辺の半径1キロメートルほどの範囲に拡大することなどを盛り込んだ「ドローン規制法」の改正案を閣議決定しました。現行の「ドローン規制法」は、2015年に総理官邸の屋上にドローンが落下した事件を受け、制定されたものです。この法律では、国会議事堂や総理官邸、原発のほか、自衛隊の駐屯地や在日アメリカ軍の基地などを重要施