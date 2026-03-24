最近ダイソーには、チェリーデザインのヘアアクセサリーがたくさん登場！中でも気になる商品を見つけて購入してきました！実物大のチェリーのモチーフが目を惹くバンスクリップ♡ブラックの生地に赤いチェリーが映えて存在感抜群です！クリップも大きめで、しっかり髪を留めてくれて使い勝手良し。200円とは思えません！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バンスクリップ（チェリー、ギャザー）価格：￥220（税込）販