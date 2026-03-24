毎回話題のダイソー×東京ガールズコレクションコラボの新作が発売！今回もさまざまな商品が登場していますが、その中でもとても目を惹くアイテムを発見。ダイソーにしては攻めたデザインのおしゃれなポーチ。金具付きでバッグなどに吊り下げて使えます。試しに使ってみたら、必需品にジャストフィット！利便性も抜群です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：化粧品収納ポーチ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソ