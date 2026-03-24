セブパシフィック航空は、運航規模を調整する。4月13日からダバオ〜バンコク/ドンムアン線、4月17日からイロイロ〜バンコク/ドンムアン線、5月2日からクラーク〜ハノイ線、6月15日からイロイロ〜シンガポール線を運休する。セブ〜シンガポール線とマニラ〜ジャカルタ・クアラルンプール線も減便する。いずれも運休期間は、夏スケジュール終了まで。また、5月にはマニラ〜メルボルン・シドニー線を一部減便する。中東情勢を受け、燃