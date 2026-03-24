ダイソーの食品コーナーで、驚きの高級スプレッドを発見しました。498円（税込）で販売されている小林商事の「ピーナッツ・チョコレートスプレッド」が、なんとダイソーなら324円（税込）！公式価格より約34％もお得に買える計算です。見かけたら迷わず買いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ピーナッツ・チョコレートスプレッド価格：￥324（税込）内容量：105g販売ショップ：ダイソーJANコード：4570157558076素材