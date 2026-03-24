西川町の菅野大志町長が、来月行われる町長選に出馬する意向を固めたことがわかりました。 複数の関係者によりますと、西川町の菅野町長はきょうまでに、2回目となる町長選に出馬する意向を固めたということです。菅野町長は町職員などへの言動がパワハラ行為だと第三者委員会により認定されていますが、「反省している。引き続きがんばっていきたい」などと話していました。 菅野町長はきょう夕方に会見を開き、正式に出馬を表