新潟市新潟市の岩室温泉は、開湯300年以上の歴史ある温泉地です。全国的にも珍しい黒っぽいお湯が特徴で、硫黄の成分を多く含んでいます。硫黄の香りが漂うお湯は、美肌効果や神経痛、冷え性など多岐にわたる効能が期待できるとされており、湯上がり後も体が芯から温まると評判です。落ち着いた風情の旅館が立ち並ぶ温泉街は、まさに大人の隠れ家。四季折々の表情を見せる角田山や弥彦山の自然とともに、静寂の中で心身をリセット