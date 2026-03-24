リブワーク藤崎台球場に代わる新たな熊本県営野球場の建設場所について、熊本市の自治協議会が、大西市長に誘致を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】新たな県営野球場を「西区・南区に」自治協議会が熊本市長に誘致求める 熊本市の大西市長に要望書を提出したのは、熊本市の西区や南区の自治会でつくる西南部自治協議会です。 自治協議会側は、「西区や南区での新球場の建設が交通アクセスや周辺環境、用地確