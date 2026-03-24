ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の本予告が全世界で解禁され、ドウェイン・ジョンソン演じる伝説の英雄マウイの姿が明らかになった。実写ならではの壮大な世界観と新たな映像体験を予感させる。【動画】実写版『モアナと伝説の海』本予告編南の島と大海原を舞台に描かれる本作は、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと旅立つ姿を描くミュージ