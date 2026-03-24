24日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、古川圭子アナウンサー（59）が「娘がこの春から、tysテレビ山口のアナウンサーになります」と明かした。明大ラグビー部で学生トレーナーとして4年間務めた亀井晴加（はるか）さん。大学ラグビー部員の卒業後の進路を紹介する、ある新聞社の記事について番組でふれた。古川アナが「娘は高校・大学と7年間、ラグビー部でした。主な役割は学生トレーナーとして給水やケガのサ