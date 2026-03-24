どうすればお金持ちになれるのか。作家の橘玲さんは「『収入を増やす』『支出を減らす』『運用して増やす』の三つの方法がある。このうち『運用して増やす』は運に影響を受けるものの、やるべきことはほぼ決まっていて、誰でもできる」という――。※本稿は、橘玲、大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、1億円貯める方法を教えてください！』（文響社）の一部を再編集したものです。写真＝ロイター／共同通信社ウォーレン・バフ