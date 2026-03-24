ヒュー・ジャックマン主演の映画『ひつじ探偵団』が、2026年5月8日（金）に日米同時公開される。日本版予告編が解禁された。世界的ベストセラー小説を原作に、『ミニオンズ』のカイル・バルダ監督が実写映画化する異色のミステリーだ。 本作の舞台は、イギリスの美しい田舎町。ヒュー演じる羊飼いジョージは、愛する羊たちに餌を与え、毛づくろいをし、さらにはミステリー小説を読み聞かせる