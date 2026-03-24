3月13日に授賞式が行われた第49回日本アカデミー賞にて、SixTONES・松村北斗さんが優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞（俳優部門）を受賞し、3冠を達成しました。松村さんは昨年12月に、雑誌『ViVi』（講談社）の「ViVi国宝級イケメンランキング」ADULT部門で1位を獲得し、過去のNEXT部門1位、NOW部門1位と合わせ、史上初の3冠を達成したばかり。イケメンアイドルとして頂点を極めつつ、俳優としても確固たる地位を築い