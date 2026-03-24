書類をまとめ、汚れや折れから守ってくれるクリアファイルは、さまざまな場面で必要になるためストックしている家庭も多いはず。我が家でも学校への提出物を子どもに持たせる時や、つい溢れがちな自宅の書類の仕分けにも活用しています。クリアファイルというと大抵が透明タイプのもので、色付きや絵柄入りのものであっても半透明で中身が透けてしまうものが多いですよね。けれど「中身が見えてほしくないシーン」というのも