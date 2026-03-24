ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間24日、本拠地ドジャースタジアムでのエンゼルス戦にオープン戦最終登板。【もっと読む】佐々木朗希、ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋前日にはロバーツ監督が、開幕ローテについて「最初の2シリーズ（ダイヤモンドバックス、ガーディアンズ戦）はヨシ（山本由伸）、シーハン、グラスノー、朗希、（大谷）翔平」と、佐々木を開幕4戦目のガーディアンズ戦で起用すると明