◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭―熊本工（２４日・甲子園）春夏１０度目の優勝を目指す大阪桐蔭が１回戦で熊本工と対戦した。先攻の大阪桐蔭は、１番・仲原慶二（３年）がカウント２―１から中前安打。２番・中西佳虎（３年）が初球を犠打を決め、３番・内海竣太（３年）はカウント０―１から中飛も、４番・谷渕瑛仁（３年）がカウント０―１から右前タイムリーを放ち先制。わずか９球で１点を奪った。