ともにロサンゼルスにあるドジャースとエンゼルスはかつて、強力なライバル関係にあった。【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊両チームの本拠地を州間高速道路の5号線がつなぐことから、その対戦は「フリーウエーシリーズ」と呼ばれる人気カード。大谷翔平（31）は日本時間25日、「フリーウエーシリーズ」の3戦目に先発する。大谷がメジャーで投打ともトップクラスの選手に上り詰め