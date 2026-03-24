おひとり様で、ユネッサン。神奈川県箱根町にある「箱根小涌園ユネッサン」は、2001年の開業から今年で25周年。子どもの頃に遊びに行った思い出がある方も多いのではないでしょうか。久しぶりに訪れてみると、ワイン風呂に代表されるユニークなお風呂にサウナ、箱根の自然を望む絶景露天風呂、さらには漫画3000冊の休憩スペースまで…。遊んで、ととのって、ダラダラしていたら、気づくと夜。子どもの楽園というイメージがあるけれ