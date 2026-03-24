ドローンの普及と性能が向上する中、テロ対策を強化するため、重要施設周辺の飛行規制を強めるドローン規制法の改正案が24日、閣議決定されました。改正案では、国会議事堂や官邸、皇居、在日アメリカ軍の基地など重要施設周辺の飛行禁止エリアをこれまでの300メートルから1キロに拡大します。また、拡大された施設周辺での飛行は警察官による摘発がただちにできるようになるほか、罰則も新設され6カ月以下の拘禁刑、または50万円