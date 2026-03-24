23日の参議院本会議で、参政党の塩入清香議員が防衛増税について質問した。塩入議員は25年7月の参院選にて初当選。シンガーおよびキャスターとして長年親しまれた「さや（saya）」という名前で出馬し、当選を機に本名で活動している。【映像】「そうだ！」に一瞬間を取る塩入議員（実際の様子）塩入議員は「防衛力強化の財源として、所得税に1％の付加税を課し、徴税期間をさらに10年延長するとのことです」としたうえで、「参