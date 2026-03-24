24日の東京株式市場、日経平均株価は大幅反発し、上げ幅は一時1100円を超えた。トランプ大統領がイランの発電所に対する軍事攻撃を5日間延期すると表明し、イラン側と協議していると明らかにしたことを受け、原油先物相場が大きく下落し、ニューヨーク市場のダウ平均は大幅上昇した。この流れを受け、東京市場でも、イラン情勢をめぐる懸念が弱まり、幅広い銘柄に買い注文が先行している。