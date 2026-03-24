追突されたクルマは無灯火で駐停車禁止場所に停車2025年9月13日の午前3時頃、長崎県長崎市にある有料道路「女神大橋」において、駐停車禁止の車線に止まっていた普通乗用車に大型トレーラーが追突する事故が発生しました。この事故の衝撃により大型トレーラーは反対車線の欄干に突っ込み、トレーラーを運転していた50歳の男性は約65m下の海に転落、脊髄性ショックで死亡しました。普通乗用車に乗っていた22歳の会社員の男性は