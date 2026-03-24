株式会社うらいちは23日、女子プロゴルファーの福田萌維（めい）とスポンサー契約を締結したことを発表した。【写真】初々しい？ 高校卒業時のレア写真同社は埼玉県を中心に飲食店を展開。地域に根差した店舗運営と高品質な食材へのこだわりを持つ。福田は2006年生まれの19歳で、今季でプロ2年目。昨年は下部ステップ・アップ・ツアーで3度の2位を経験するなど、明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）8位に入った。今年はQT