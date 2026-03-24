対米ドルで大きく売られたユーロ 代表的な為替市場の投機筋のポジション・データであるCFTC（米商品先物取引委員会）統計を用いて、2月末の米国とイスラエルによるイラン攻撃の開始前後で、主要通貨のポジション変化を調べた。その結果、米ドルに対して最も売られたのはユーロだった。 ユーロは米ドルに対して、イラン攻撃が始まる前の2月24日時点では15.6万枚の買い越しだったが、3月17日時点では買い