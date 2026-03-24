TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が24日までに自身のインスタグラムを更新。春のジャケットショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Spring Jacket…」とつづり始めた。「今年もたくさんジャケットコーデ楽しむぞ〜」と春のジャケットコーデショットを投稿した。ハッシュタグでは「＃ドバイチョコ餅」と記して、口を汚しながらドバイチョコ餅を食べた様子も公開した。ネットでは「可愛すぎ」「ジャケットコーデ素